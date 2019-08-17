شاهد: مثلجات بطعم الهوت الدوغ والمتذوقون بين "متقزز" و"منبهر" بالمذاق

احتفالا باليوم الوطني لشطائر البوظة "الآيس كريم" ابتكرت شركة أوسكار ماير الأمريكية للحوم المصنعة شطائر آيس دوغ بنكهتين مختلفتين وذلك بالتعاون مع شركة إل لابوريتوريو ديل جيلاتو لصنع الآيس كريم.

وشرح خبير يدعى ماكماهون نوعي الآيس كريم المبتكرين قائلا "صنع أحدهما من الخردل الحار والآخر هو آيس كريم مغموس في قطع حلوى مع هوت دوغ شركة أوسكار ماير بداخله".

وجرى توزيع 500 عينة من الآيس كريم المبتكر في متنزه براينت بارك بنيويورك هذا الأسبوع.

وبينما اصطف راغبون في تذوق المنتج الجديد أمام عربة الشركة التي توزعه علت وجوههم الدهشة، وسُمعت كلمات تتردد أثناء قضم الشطيرة ومنها "مقزز".

وقال رجل يدعى تشيس مونتافون إن طعم الهوت دوغ مع الآيس كريم مقزز نوعا ما، بينما قال آخر يدعى ماثيو كوستيرا إن طعمه فريد من نوعه وإنه يحبه شخصيا مشيرا إلى أن طعم الخردل حار للغاية .

ويستمر عرض التذوق المجاني يومين فقط، بينما ستمنح مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي الراغبين فرصة للفوز بشحنة من عبوات الأطعمة المجمدة تُرسل مباشرةً لمنازلهم.

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