شاهد: عرض ثلاثي الأبعاد في القاهرة احتفاء بإنجازات النجم محمد صلاح الكروية

عرض مجمع التحرير في القاهرة أهم إنجازات نجم المنتخب المصري لكرة القدم ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من خلال استعمال تقنية الرسم ثلاثي الأبعاد، وتوضيف الأضواء في ذلك طيلة العروض الليلية، التي مثلت إحدى المباني دعامة للمشاهد المصورة.

وأبرز العرض أهم إنجازات النجم المصري الستة، بما في ذلك تحطيم الرقم القياسي المتعلق بتسجيل الأهداف في إنجلترا بأكثر من 100 هدف، وتسجيل 43 هدفا في موسم واحد، والفوز بدوري أبطال أوروبا سنة 2019، واختياره كأفضل لاعب في إفريقيا وأفضل هداف في إنجلترا سنة 2017 و2018، وحصوله على لقب أفضل هداف إفريقي في إنجلترا.