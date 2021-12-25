وفاة لاعب كرة قدم خلال المباراة في الجزائر

توفي لاعب نادي مولدية سعيدة الجزائري لكرة القدم سفيان لوكار بسكتة قلبية، أثناء المباراة التي جمعت ناديه بجمعية وهران، النادي المستضيف، وفق موقع أنصار النادي الرياضي على موقع فيسبوك، فيما أشار أحد مستخدمي تويتر إلى عدم التأكد من سبب الوفاة، إذا كانت ستكة قلبية أو إصابة في الرأس.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها أحد رواد موقع تويتر على صفحته، اللاعب وهو ملقى على أرضية الميدان، فيما تدخل أحد عناصر طاقم الفريق لمحاولة إنقاذه عبر التنفس الاصطناعي، قبل أن تنقله سيارة إسعاف لأحد المستشفيات القريبة.

وذكرت الصحافة المحلية الجزائرية أن لوكار أصيب بالوعكة الصحية في الشوط الأول من المباراة، وقد تلقى اسعافات للمرة الأولى عاد إثرها إلى الميدان ليستأنف اللعب، ولكن عاودته الوعكة بعد دقائق وفقد وعيه، وفشل الطاقم الطبي في إسعافه، ورجحت المصادر ذاتها أن يكون لوكار قد وافاه الأجل وهو في الطريق إلى المستشفى.

ويبلغ الفقيد من العمر 28 سنة، وكان يحمل شارة قيادة نادي مولدية سعيدة لكرة القدم.