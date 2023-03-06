بعد سقوطه المفاجئ في أرض الملعب.. وفاة مدافع راسينغ أبيدجان

توفي مدافع راسينغ أبيدجان مصطفى سيلا جراء تعرضه لوعكة صحيّة خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي، حسب ما أفاد ناديه الأحد.

وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه "تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول إف سي".

من جهته، أكد رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة فرانس برس "توفي مصطفى خلال نقله إلى المستشفى. انضم إلى النادي في أيلول/سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاماً".

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلاً في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.