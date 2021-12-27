شاهد: في مقدونيا.. مئات العدائين بلباس سانتا كلاوس يشاركون في سباق سكوبي

بعد أن ألغي خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد سباق سانتا كلاوس السنوي في مدينة سكوبى في شمال مقدونيا، يوم الأحد.
وخرج المئات من العدائين من مختلف الأعمار وهم يرتدون زي بابا نويل باللونين الابيض والأحمر للمشاركة في السباق الذي يقام إحتفالا بعيدي رأس السنة والميلاد.
هذا وشارك المئات من الأشخاص وهم يرتدون أزياء "الأب فروست" في سباق أمام متحف الأرميتاج في سان بطرسبرغ يوم الأحد.
وسمح للمشاركين بالركض أو المشي أو الرقص على مسافة كيلومترين ونصف أو خمسة كيلومترات (1،5 أو 3،1 ميل).
وبسبب القيود التي فرضتها السلطات الروسية للحد من انتشار فيروس كورونا، أقيم الحدث في الهواء الطلق في ساحة القصر الأيقوني.
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