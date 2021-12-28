في مصر.. لص يثير الجدل بعد سحل طالبتين ودهس سيدة لسرقة هاتف محمول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر لحظة قيام لص بخطف هاتف محمول، أثناء ركوبه دراجة نارية، من طالبتين أثناء سيرهما في أحد الشوارع، وقيامه بسحلهما بعد أن علقت حقيبة إحداهما بالدراجة.

وقد حاولت سيدة أخرى التصدي لإنقاذ الفتاتين، إلا أنها تعرضت للسحل أيضا ما تسبب في سقوطها على الأرض، بينما وقف المارة يشاهدون الحادث دون أي تدخل.

من جهتها، كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع فيسبوك أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم "إحداهما مصابة بسحجات"- ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمة بالظهر")، وبسؤال والد الفتاتين أكد ما جاء بالفحص.

ومع استكمال جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من الاستعانة بكاميرات المراقبة في أحد الشوارع بمدينة حلوان لمعرفة وتتبع خط سير الهروب.

وخلصت الإجراءات الأمنية إلى تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه واعترافه بارتكابه الواقعة، كما أرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات في مصر على عقوبة بالسجن لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.