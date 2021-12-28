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إيطاليا

عمرها 5 سنوات.. إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلا من دواء مليّن للأمعاء

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بقلم:  يورونيوز
ضابطان من الشرطة الإيطالية
ضابطان من الشرطة الإيطالية   -   حقوق النشر  Riccardo De Luca/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

فتح القضاء الإيطالي تحقيقاً في إعطاء مواطن إيطالي ابنته البالغة خمس سنوات مادة الكوكايين المخدّرة مذوّبة في كوب من الماء، بدلاً من إعطائها مليّناً للأمعاء ودواءً مدراً للبول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الإثنين.

وأوضحت وكالة "أنسا" الإيطالية أنّ الفتاة التي تسمّمت عشية عيد الميلاد في منزلها الواقع في مدينة رافينا (شمال شرق)، نُقلت بشكل طارئ إلى المستشفى في بولونيا، حيث باتت في مأمن من الخطر.

وأخطر الوالد خدمات الطوارئ بعدما شعر بالقلق جراء تدهور صحة طلفته.

وفتح مكتب المدعي العام في رافينا تحقيقاً.

وأثناء تفتيش المنزل، عثر المحققون على آثار للكوكايين.

المصادر الإضافية • أ ف ب