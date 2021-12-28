رئيس البرازيل يقول إنه لن يطعم ابنته البالغة 11 عاما مواصلا موقفه المناهض للقاحات

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاما لقاحا ضد كوفيد-19 مواصلا موقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثر على شعبيته.

وأضاف الزعيم اليميني أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من يناير كانون الثاني الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاما والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر كانون الأول الحالي.

وقال بولسونارو للصحفيين "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم."

وهناك جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كوفيد-19 في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

وأضاف الرئيس البرازيلي "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس (من يناير) كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19... أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".

وجاء في تقرير للجنة استشارية حكومية أن كوفيد-19 تسبب في وفاة 301 طفل في الفئة العمرية من الخامسة وحتى 11 عاما في البرازيل.

يرفض بولسونارو الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويشكك في أمان اللقاحات وفعاليتها.