تساقط الثلوج الكثيف يعطل حركة السير والقطارات والرحلات الجوية وسط اليابان

تسبّب التساقط الكثيف للثلوج بتعطل حركة السير والقطارات وإلغاء رحلات جوية، في وسط اليابان وغربها الاثنين، في حين شهدت بعض المناطق معدلات قياسية لهطول الأمطار.

وقال المسؤول عن شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية عبر موقعها الالكتروني إن الكهرباء انقطعت عن نحو 1500 منزل الاثنين حوالى الساعة الخامسة مساءً.

وأعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو صباحاً أن أي إصابات من جراء سوء الأحوال الجوية لم تسجّل، مؤكداً الحاجة إلى "زيادة الحذر واليقظة".

وحذّر من أنّ "تساقط الثلوج يُتوقّع أن يزداد حتى يوم غد خصوصاً من جهة بحر اليابان".

وأوضح أنّ حركة المرور توقفت على طريق سريعة رئيسية في مقاطعة شيغا المتاخمة لمدينة كيوتو، بسبب تعطّل حركة المركبات.

ووقع حادث من جراء انزلاق شاحنة على طريق قريبة من بلدة هيكون، التي تراكم فيها 68 سنتمتراً من الثلوج خلال 24 ساعة، أي 30 مرة أكثر من المعدّلات الموسمية، وفق محطة التلفزيون العامة "NHK".

وأوضحت القناة أنّ نحو مئتي راكب أاضطروا إلى قضاء ليل الأحد الاثنين في قطارات عالقة على الطريق في محافظة شيغا.

وأفادت وكالة أنباء "جيجي" بأن نحو 130 رحلة جوية داخلية ألغيت الأحد بسبب تساقط الثلوج، في حين أشارت "NHK" إلى إلغاء 50 رحلة إضافية الاثنين.