وسط مخاوف من أوميكرون.. ماليزيا ترفع حظر السفر عن 8 دول إفريقية وتقلل فترة انتظار الجرعة المعززة

قالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، إن ماليزيا رفعت حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الأفريقية كانت أول من ظهر بها المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرة إلى انتشارها على نطاق أوسع في أنحاء العالم.

وصرح وزير الصحة خيري جمال الدين للصحفيين بأن البلدان الثمانية، التي تشمل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.

وقامت ماليزيا بحظر التجمعات العامة في عيد الميلاد وخلال رأس السنة، كما فرضت شروطا بشأن الجرعة التنشيطية من اللقاح ضد كوفيد-19 بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة، منذ تسجيل أول إصابة بمتحورة أوميكرون في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال خيري يوم الثلاثاء، إن السلطات ستسمح بتقليل فترة الانتظار بين الجرعات الأولية والتنشيطية لجميع اللقاحات إلى ثلاثة أشهر، لتنضم بذلك إلى قائمة البلدان المتزايدة التي قللت فترات الانتظار، في محاولة لخفض الزيادة الجديدة في أعداد الإصابة.