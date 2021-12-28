للمرة الثالثة....روسيا تطلق بنجاح صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"

أطلقت روسيا بنجاح صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"، وهو أول صاروخ تطوره البلاد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاما.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" مساء الاثنين، إطلاق صاروخ "أنغارا-إيه5" بحمولة وهمية من قاعدة بليسيتسك العسكرية في شمال روسيا.

وهذه عملية الإطلاق الثالثة لصاروخ "أنغارا" منذ تموز/يوليو 2014.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان "روسكوزموس تهنئ قوات الفضاء العسكرية وقطاع الفضاء الروسي بكامله" واصفة عملية الإطلاق بأنها "ناجحة".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع على تلغرام "كل العمليات التجريبية لإطلاق صاروخ أنغارا-إيه5 وعملية إطلاقه جرت على النحو الصحيح".

إحياء قطاع الفضاء الروسي

سميت صواريخ أنغارا تيمنا باسم نهر في سيبيريا يتدفق من بحيرة بايكال، هي الأولى التي تم بناؤها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وصممت روسيا صاروخ "أنغارا" ليحل محل صواريخ "بروتون" التي يعود أول نماذجها إلى ستينات القرن الماضي. وقد منيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.

ويأمل الرئيس فلاديمير بوتين في أن تعمل الصواريخ الجديدة على إحياء قطاع الفضاء الروسي وتقليل الاعتماد على دول الاتحاد السوفياتي السابقة الأخرى.

كذلك تستعين هذه الصواريخ الجديدة بتقنية أكثر مراعاة للبيئة، إذ تعتمد قوة الدفع الخاصة بها على مزيج من الكيروسين والأكسجين السائل يتسبب بدرجات أدنى بكثير من التلوث مقارنة مع وقود الصواريخ السام المستخدم في طرازات "بروتون".

وأرسل برنامج الفضاء الروسي أول إنسان إلى الفضاء في 1961، وأطلق أول قمر اصطناعي قبل ذلك بأربع سنوات.

لكن منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، مني القطاع بفضائح فساد وسلسلة من الانتكاسات الأخرى.