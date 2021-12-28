قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية ويتسبب في حرائق وأضرار مادية كبيرة

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية يوم الثلاثاء، إن "عدوانا" صاروخيا إسرائيليا استهدف ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية وأسفر عن نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وأضافت أن الهجوم، وهو الثاني من نوعه في ديسمبر/ كانون الأول، ألحق أضرارا بواجهة مستشفى وبعض المباني السكنية والمحلات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الهجوم "أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وتشن إسرائيل هجمات من حين لآخر على ما تصفها بأهداف إيرانية في سوريا حيث أرسلت جماعة حزب الله اللبنانية بعض مقاتليها على مدى السنوات العشر الماضية دعما للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب.

وأظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة الإخبارية الرسمية السورية ألسنة لهب ودخانا يتصاعد في ساحة الحاويات.

وقال مراسل القناة، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران ووصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ومرفأ اللاذقية هو المرفأ التجاري الرئيسي في سوريا.

وتدير روسيا، أقوى حلفاء الأسد في الحرب، قاعدة حميميم الجوية التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن اللاذقية.