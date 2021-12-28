شاهد: أفغانيات يتظاهرن مطالبات بحق التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية

تظاهرت نحو عشرين امرأة من "شبكة مشاركة المرأة السياسية" في أفغانستان في مكان مغلق في العاصمة كابول، الأحد، مطالباتٍ الحكومة الطالبانية بالحق بالتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية.

ورفعت المشاركات شعارات مثل "إلغاء النساء، إلغاء للإنسان".

وكان قادة حركة طالبان التي أمسكت بزمام السلطة منذ الصيف الفائت وشكلت حكومة في أيلول/سبتمبر، عملت على تسويق صورة أكثر اعتدالاً عن الحركة خصوصاً فيما يتعلق بحقوق النساء.

وقالت الحركة مراراً إنها ستسمح للنساء والشابات بالالتحاق بالمدارس وستفتح أمامهن أسواق العمل بما يناسب الشريعة.

وتُمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس بعد الصف السادس في عدة محافظات من البلاد، ولكن مراكز تعليمية تستقبلهن في صفوف أعلى في 10 محافظات أخرى.

ويعمل المجتمع الدولي على إيجاد طرق لمساعدة المدارس اللتي لا تزال أبوابها مفتوحة، مشجعاً في الوقت عينه حكومة طالبان بالسماح لبقية المدارس بممارسة مهامها كاملاً.