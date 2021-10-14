شاهد: تلميذات أفغانستان يعدن إلى المدارس فيما الطالبات ينتظرن العودة إلى الجامعات

ظلت مدرسة يولماراب الثانوية للفتيات في مدينة مزار شريف مفتوحة، منذ سيطرة طالبان في أغسطس/ آب على أفغانستان، رغم إغلاق معظم مدارس الفتيات.

وتقول مدرسات إن الدروس متواصلة دون مشاكل، وقالت التلميذة إلهام سادات البالغة من العمر 18 عاما: "أنا سعيدة جدا بفتح المدارس في مزار شريف، وأتمنى أن تحذو حذوها بقية المدارس في المحافظات 33 الأخرى، وتفتح أبوابها قريبا بإذن الله حتى تتمكن الفتيات من مواصلة تعليمهن".

ويبلغ عدد طالبات مدرسة يولماراب نحو 2800 طالبة وعدد المعلمات 85 معلمة. وتقول سيما صفا سادات، كبيرة المعلمات في المدرسة: "المدرسة مفتوحة من الصف 1 إلى الصف 12. حتى الآن ليست لدينا أية مشكلة والفتيات سعيدات بالقدوم إلى المدرسة ويشعرن بالارتياح".

وأضافت "المدرسة مفتوحة من الصف الأول حتى الثاني عشر، ليست لدينا أي مشكلة في المدارس حتى الآن، والطالبات يأتين إلى المدرسة بسعادة والمعلمات راضيات."

من جانبه، ذكر محمد نعيم بلخي، رئيس مديرية التعليم في مزار الشريف، أن عملية التعليم منفصلة بين الجنسين. وقال: "الفتيات يتابعن دروسهن والمدارس مفتوحة ولا يوجد أي منع من قبل إمارة أفغانستان الإسلامية. الفتيات ملتزمات بالحجاب الإسلامي ولا يوجد اختلاط. للذكور فصول وللإناث أقسامهن أيضا. ليس لدينا أية مشاكل."

وقال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان هذا الأسبوع إن طالبان التي لم تسمح لمعظم الفتيات بالعودة للمدارس الثانوية، تعمل على إعادة فتح المنشآت التعليمية، لكن الأمر سيستغرق وقتا.