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إندونيسيا

زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة سواحل إندونيسيا

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بقلم:  يورونيوز
ملجأ مؤقت للسكان بعد زلزال في أدونارا، إندونيسيا، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
ملجأ مؤقت للسكان بعد زلزال في أدونارا، إندونيسيا، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان إن زلزالا بقوة 7,3 درجات ضرب قبالة ساحل مقاطعة مالوكو الإندونيسية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ولم ترد تقارير فورية عن تحذيرات من حدوث موجات تسونامي أو وقوع إصابات أو أضرار.

ضرب الزلزال في حوالي الساعة 3:25 صباحا بالتوقيت المحلي (18:25 بتوقيت غرينتش الأربعاء) وضرب على عمق 166 كيلومترا، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرقي بلدة لوسبالوس.

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تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

المصادر الإضافية • أ ف ب