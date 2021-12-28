بعد حظر استمر ثلاث سنوات ....إندونيسيا تسمح بطيران طائرة بوينغ 737 ماكس

قالت وزارة النقل الإندونيسية يوم الثلاثاء إنها سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس بعد مرور ثلاث سنوات على حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران المحلية (ليون إير) خلال قيامها برحلة داخلية دورية.

ولقي 189 شخصا حتفهم حين سقطت الطائرة في بحر جاوة بعد إقلاعها بفترة قصيرة في أكتوبر تشرين الأول 2018. ودفع حادث دام مماثل لطائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس آذار التالي سلطات الطيران حول العالم إلى وقف تحليق هذه الطائرة.

وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن البلاد ستحذو حذو دولا أخرى في رفع الحظر بعد تقييم أجرته على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.