متحورة أوميكرون تمثل حوالي 59% من إصابات كوفيد في الولايات المتحدة

نشر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية (أف دي أي) بيانات توضح أن نسبة الإصابة بمتحورة أوميكرون مثلت 58.6 بالمئة من متحورات كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة، حتى الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر /كانون الأول.

غلّبت المتحوّرة أوميكرون سريعة الانتشار، على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، تُمثّل أوميكرون 95,2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

وتم الكشف عن متحورة أوميكرون واسعة الانتشار لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ في نوفمبر تشرين الثاني، بينما اكتشفت الولايات المتحدة أول إصابة بالمتحورة في الأول من ديسمبر /كانون الأول لشخص تلقى تطعيمه بالكامل بعد سفره إلى جنوب أفريقيا.