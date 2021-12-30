البحرية الأميركية تضبط حوالي 400 كيلوغرام من الهيرويين في بحر العرب

أعلنت البحرية الأميركية الخميس ضبط حوالى 400 كيلوغرام من الهيرويين، تقدّر قيمتها في السوق بنحو أربعة ملايين دولار على متن سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد، كانت تعبر في بحر العرب بالقرب من الخليج العربي.

وكانت "قوّة الواجب المختلطة 150" (سي تي اف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين بقيادة القوّات البحرية المختلطة، قد أعلنت في مطلع كانون الأول/ديسمبر عن ضبط كمّية قياسية من شحنات المخدرات هذه السنة.

وجاء على حساب الأسطول الخامس للولايات المتحدة الذي يتّخذ في المنامة مقرّا له، في تويتر أن "سفينتين للقوات الأميركية ضبطتا 385 كيلوغراما من الهيرويين بقيمة تقدّر بنحو أربعة ملايين دولار في سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد كانت تعبر في بحر العرب في 27 كانون الأول/ديسمبر".

وأتلفت القوّات الأميركية المخدرات في عرض البحر وحرّرت السفينة وطاقمها المؤلّف من تسعة أفراد "عرّفوا عن أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون"، بسحب ما ورد في بيانها.

سفينة تحمل مخدرات أثناء عبورها المياه الدولية في بحر العرب. 2021/12/27 البحرية الأميركية/أ ب

وكانت قوات خفر السواحل الأميركية قد ضبطت هذه الحمولة خلال دورية "للتحقّق من راية السفينة بموجب القانون الدولي العرفي"، بحسب البيان. وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة إيران بأنشطة غير قانونية تنفّذها في مياه الخليج، من هجمات على سفن أجنبية إلى عمليات لتهريب الأسلحة.

سفينة تحمل مخدرات أثناء عبورها المياه الدولية في بحر العرب. 2021/12/27 البحرية الأميركية/أ ب

وأعلنت البحرية الأميركية الأسبوع الماضي عن ضبط 1400 بندقية هجومية من طراز "ايه كاي-47" وذخائر في سفينة صيد انطلقت من إيران بحسب قولها باتّجاه المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

وتشارك 34 دولة في القوّات البحرية المختلطة (سي ام اف) التي تشرف على حوالى 8,3 ملايين كيلومتر مربّع من المياه الدولية للتصدّي للأنشطة الإجرامية والإرهابية.

وفي العام 2021، بلغت قيمة مضبوطات "قوّة الواجب المختلطة 150" من مخدرات غير قانونية أكثر من 193 مليون دولار، وهي قيمة إجمالية أعلى من المجموع التراكمي المسجّل خلال السنوات الأربع الماضية، وفق البحرية الأميركية.