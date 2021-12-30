شاهد | ولادة نمر سومطرة النادر والمهدد بالانقراض في حديقة الحيوانات بلندن

وُلد في حديقة الحيوانات بالعاصمة البريطانية لندن، هرماس (صغير النمر) من أمّه النمرة غايشة البالغة من العمر 10 سنوات والتي تنحدر من سلالة نمر سومطرة النادرة والمهددة بالإنقراض.

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرتها إدارة الحديقة اليوم الخميس النمرة غايشة وهي تنظّف مولودها وترضعه بعد ساعات قليلة من ولادته.

ويجدر بالذكر أن نمور سومطرة هي أندر سلالات النمور في العالم، وتشير أحدث الأرقام إلى أن 300 نمر فقط هم من تبقى في البراري.