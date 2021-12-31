إصابات كورونا العالمية تتجاوز 284.59 مليون والوفيات تقارب 6 ملايين

أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 284.59 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و775070.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر -كانون الأول 2019.

الهند تسجل 16764 إصابة و220 وفاة جديدة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة في الهند الجمعة ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.84 مليون بعد تسجيل إصابات يومية بلغت 16764.

وقالت إن عدد الوفيات بكوفيد-19 ارتفع إلى 481080 بعد تسجيل 220 وفاة جديدة.

ألمانيا تسجل 41240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و323 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و150422 بعد تسجيل 41240 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 111925 بعد تسجيل 323 وفاة جديدة.

الصين تسجل 195 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الجمعة تسجيل 195 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مقارنة مع 207 إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 166 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 156 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 29 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الخميس 102083 إصابة مؤكدة.

المكسيك تسجل 153 وفاة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي يبلغ 299285

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك الخميس تسجيل 153 وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299285. كما سجلت الوزارة 8024 إصابة جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و969686.

وسبق وقالت الوزارة إن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

مصر تسجل 871 إصابة بفيروس كورونا و32 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة الخميس، وذلك مقارنة مع 854 إصابة و28 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 384728 من ضمنهم 320024 حالة تم شفاؤها و21727 حالة وفاة".

بريطانيا تسجل أكثر من 189 ألف إصابة بكوفيد-19 في زيادة يومية قياسية

سجلت بريطانيا 189213 إصابة جديدة بكوفيد-19 الخميس في زيادة يومية قياسية مقارنة مع 183037 يوم الأربعاء، وهو الرقم القياسي السابق.

وأوضحت بيانات حكومية أن عدد الوفيات‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 332، وهو رقم يشمل أيضا الوفيات التي لم يتم الإبلاغ عنها بشكل ملائم خلال فترة الأعياد.