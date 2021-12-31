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روسيا

روسيا تختبر صواريخ زيركون جديدة من فرقاطة وغواصة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
من اختبار سابق لعملية إطلاق صواريخ زيركون
من اختبار سابق لعملية إطلاق صواريخ زيركون   -   حقوق النشر  AP/Russian Defense Ministry Press Service

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة نقلاً عن الأسطول الشمالي إن روسيا اختبرت إطلاق نحو عشرة صواريخ جديدة من طراز زيركون الأسرع من الصوت من على متن فرقاطة وصاروخين آخرين من غواصة.

وأشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالصواريخ ووصفها بأنها جزء من جيل جديد من منظومات أسلحة لا نظير لها.

كان بوتين قد وصف اختبار إطلاق صواريخ أجري الأسبوع الماضي بأنه "حدث كبير في حياة البلاد"، مضيفاً أنه "خطوة جوهرية" في زيادة القدرات الدفاعية.

وكان بعض خبراء الغرب قد شككوا في مدى تطور الجيل الجديد من الأسلحة الروسية، لكنهم أقروا بأن الجمع بين السرعة والقدرة على المناورة وارتفاع الصواريخ الأسرع من الصوت يجعل من الصعب رصدها واعتراضها.