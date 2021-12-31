روسيا تختبر صواريخ زيركون جديدة من فرقاطة وغواصة

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة نقلاً عن الأسطول الشمالي إن روسيا اختبرت إطلاق نحو عشرة صواريخ جديدة من طراز زيركون الأسرع من الصوت من على متن فرقاطة وصاروخين آخرين من غواصة.

وأشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالصواريخ ووصفها بأنها جزء من جيل جديد من منظومات أسلحة لا نظير لها.

كان بوتين قد وصف اختبار إطلاق صواريخ أجري الأسبوع الماضي بأنه "حدث كبير في حياة البلاد"، مضيفاً أنه "خطوة جوهرية" في زيادة القدرات الدفاعية.

وكان بعض خبراء الغرب قد شككوا في مدى تطور الجيل الجديد من الأسلحة الروسية، لكنهم أقروا بأن الجمع بين السرعة والقدرة على المناورة وارتفاع الصواريخ الأسرع من الصوت يجعل من الصعب رصدها واعتراضها.