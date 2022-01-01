مقتل 12 شخصا على الأقل في تدافع عند مزار ديني في كشمير

قالت الشرطة الهندية إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين في تدافع عند مزار هندوسي في كشمير صباح السبت.

وقال موكيش سينغ الضابط الكبير بالشرطة "لقي 12 زائرا حتفهم وأصيب 14 عندما وقع تدافع في الساعات الأولى من صباح اليوم عند مزار ماتا فيشنو ديفي". وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ كان يزوره يومياً حوالي 100 ألف مؤمن قبل جائحة كوفيد-19، أما بعد الجائحة فقد خفّضت السلطات هذا الرقم إلى الربع.

وقال مسؤول آخر إن التدافع وقع عندما اندفع حشد كبير من الناس الذين جاءوا للاحتفال بحلول العام الجديد إلى داخل المزار.

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدّم التعازي لأسر الضحايا وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى. وقال مودي في تغريدة على تويتر "أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفاً أنّه يتابع تفاصيل هذه الحادثة مع المسؤولين المحليين.

بدوره أعلن وزير شؤون الوحدة جيتندرا سينغ أنّه سيتوجّه على الفور إلى مكان الحادث لتقييم الوضع.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن شهود عيان قولهم إنّ أعداد الزوار الذين تقاطروا على الضريح ليل الجمعة تخطّى عتبة الـ25 ألف شخص، مؤكّدين أنّ حشوداً من المصلّين دخلت الضريح بدون تصريح.

لكنّ وسائل إعلام أخرى قالت إنّ التدافع حصل بسبب مشاجرة اندلعت بين مصلّين.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى المستشفيات وسط ظلام دامس.

والضريح الذي يعمل على مدار الساعة في كاترا هيلز، على بعد حوالي 30 كيلومتراً من مدينة جامو.