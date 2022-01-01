إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ 286 مليون حالة والوفيات 5 ملايين و781422

أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من 286.15 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و781422.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر - كانون الأول 2019.

الهند تسجل 22775 إصابة جديدة بكورونا و406 وفيات

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية السبت تسجيل 22775 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية‭‭ ‬‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 34.86 مليون منذ بدء الجائحة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 406 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 481488.

أستراليا تبدأ العام الجديد بتسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة بكوفيد

بدأت أستراليا عام 2022 بتسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 مع تزايد تفشي المرض في الولايات الشرقية، في حين خففت ولاية نيو ساوث ويلز من قواعد العزل للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتزايد عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، وولاية فيكتوريا سجلتا أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية بلغت 22577 في نيو ساوث ويلز و7442 في فيكتوريا.

وسجلت نيو ساوث ويلز أربع وفيات بكوفيد كما سجلت فيكتوريا تسع وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2250. وشهد يوم السبت تسجيل عدد قياسي في حالات الإصابة بكوفيد على مستوى أستراليا بلغ 33161 ارتفاعا من 32946 يوم الجمعة.

ألمانيا تسجل 26392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و176814 بعد تسجيل 26392 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112109 بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.

الصين تسجل 231 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة، مقارنة مع 195 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 166 قبل يوم. وكانت جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة في مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 38 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الجمعة 102314 إصابة مؤكدة.

المكسيك تسجل 143 وفاة بكوفيد-19 والإجمالي يبلغ 299428

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك الجمعة تسجيل 143 وفاة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299428. وسجلت الوزارة أيضا 10037 إصابة جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و979723.

وسبق وقالت الوزارة إن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

البرازيل تسجل 72 وفاة جديدة بكوفيد-19

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية أن البرازيل سجلت 72 وفاة بكوفيد-19 الجمعة و10282 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 619056 وفاة بكورونا و22 مليونا و287521 إصابة مؤكدة.

مصر تسجل 847 إصابة بفيروس كورونا و25 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة الجمعة، وذلك مقارنة مع 871 إصابة و32 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 385575 من ضمنهم 320563 حالة تم شفاؤها و21752 حالة وفاة".

فرنسا تسجل إصابات قياسية بكورونا تخطت 232 ألف حالة

سجلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن في حين استعدت البلاد لاحتفالات خافتة بالعام الجديد حيث مُنعت الكثير من الاحتفالات التي تُستخدم فيها الألعاب النارية وصدرت التعليمات للسكان بوضع الكمامات.

وتزيد الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على حاجز المئتي ألف حالة لثالث يوم على التوالي.

وسُجل العدد القياسي السابق وهو 208099 حالة الأربعاء.