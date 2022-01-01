الإمارات تمنع سفر المواطنين غير المطعمين اعتبارا من 10 يناير الجاري

قالت وكالة أنباء الإمارات السبت نقلا عن وزارة الخارجية إن الوزارة قررت منع سفر مواطني الدولة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19 اعتبارا من 10 يناير- كانون الثاني الجاري.

وقررت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أيضا اشتراط تلقي الجرعة التنشيطية للمطعمين للسماح لهم بالسفر. ولا يطبق القرار على الفئات المستثناة لأسباب طبية أو إنسانية.

والإمارات إحدى أسرع دول العالم في تطعيم السكان. وأعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّها أعطت جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 على الأقل لجميع السكان البالغ عددهم 10 ملايين، وأن أكثر من 90 بالمئة تلقوا الجرعتين.

وتستضيف دبي معرض إكسبو العالمي منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر. وقد سجّل المعرض أكثر من سبعة ملايين زيارة منذ فتح أبوابه وتحوّل إلى معلم تجاري وسياحي مهم في الإمارة الثرية.

ويتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات. وسجلت الإمارات السبت 2556 إصابة.

وأعلنت الإمارات التي تشهد عادة إقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص السلبية وحدهم بدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة اعتبارا من الثالث من كانون الثاني/يناير 2022.