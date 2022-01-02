كوري جنوبي يعبر الحدود المسلحة مع الجارة الشمالية بشكل سري

قال جيش كوريا الجنوبية الأحد إن مواطنا عبر الحدود شديدة التحصين في انشقاق نادر إلى كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها أجرت عملية بحث بعد رصد الشخص في حوالي الساعة 9:20 مساء (1220 بتوقيت غرينتش) السبت على الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وقالت الهيئة "تأكدنا من أن الشخص عبر خط ترسيم الحدود العسكرية حوالي الساعة 10:40 مساء (1340 بتوقيت غرينتش) ولجأ إلى الشمال". وأضافت الهيئة أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الشخص على قيد الحياة لكنها أرسلت إشعارا إلى الشمال عبر خط عسكري ساخن لطلب الحماية.

جاء عبور الحدود، وهو إجراء غير قانوني في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تنفذ فيه كوريا الشمالية إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا منذ إغلاق الحدود في أوائل عام 2020 رغم أنها لم تؤكد تسجيل أي إصابات.

واندلعت ضجة عامة وسياسية بعد أن قتلت قوات كوريا الشمالية بالرصاص مسؤولا جنوبيا بقطاع المصايد بعد أن فقد في البحر في سبتمبر- أيلول 2020. واعتذرت بيونغ يانغ عن الواقعة التي قالت إنها جاءت في إطار أوامر لمكافحة فيروس كورونا.

توترت العلاقات عبر الحدود بعد تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونجيانج وواشنطن منذ القمة التي عقدت بين الجانبين في عام 2019 وباءت بالفشل.