اليمين المتطرف في فرنسا لا يريد علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر

احتجت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لو بان يوم السبت، على وضع علم الاتحاد الأوروبي فوق قوس النصر، بمناسبة تولي باريس رئاسة التكتل للأشهر الستة القادمة.

وانضم ساسة آخرون من تيار اليمين غضبوا من رفع العلم الأوروبي فوق المعلم الفرنسي الشهير إلى لو بان، التي تبدو المنافِسة الأساسية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الربيع المقبل حسبما تُظهر استطلاعات الرأي.

وقالت لو بان في بيان: "تزيين قوس النصر بألوان الاتحاد الأوروبي فقط دون وجود للعلم الوطني، هو اعتداء حقيقي على هويتنا الوطنية، لأن هذا المعلم يمجد انتصاراتنا العسكرية ويضم قبر الجندي المجهول". ولم يصدر أي تعقيب من ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تتهمه لو بان بأنه أعطى "أمرا مباشرا" بوضع العلم.

لكن وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون قال إن رفع العلم مؤقت، وكتب في تغريدة على تويتر: "لم يتم استبدال العلم الفرنسي. الحملة الانتخابية ليست تصريحا مجانيا للأكاذيب والجدالات التافهة".

ولم يكشف ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن إعادة الترشح في انتخابات أبريل نيسان، بعدما تفوق على لو بان في الجولة الثانية لانتخابات 2017 بنسبة 66% مقابل 34%. وترجح جميع استطلاعات الرأي فوزه بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.