إيزي جيت تلغي أكثر من 200 رحلة بعد انتشار كورونا بين أطقم العاملين في الشركة

قالت شركة طيران إيزي جيت إنها اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات من وإلى بريطانيا بعد أن تسببت موجة جديدة من وباء كوفيد-19 في مستويات مرضية أعلى من المعتاد بين موظفيها.

وألغت الشركة اكثر من 200 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد انتشار كورونا بين أطقم موظفيها.

وشهدت إنجلترا التي أزالت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من العام الحالي، ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يُعتقد أن واحدا من كل 13 شخصا أصيب بالفيروس في الأسبوع المنتهي في 26 مارس-آذار، وهو أعلى معدل منذ بدء الجائحة.

وفي حين تقل مستويات دخول المستشفيات بكثير عن المستويات المرتفعة السابقة خلال عامي 2020 و2021 فإن بعض الشركات أبلغت عن اضطرابات في خدماتها، بما في ذلك في المطارات، بسبب حاجة الموظفين للبقاء في المنزل.

وقالت إيزي جيت إنها اتخذت إجراءات للتقليل من الاضطرابات من خلال إدراج أطقم احتياطية إضافية، ولكنها اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات. وأضافت في بيان "نأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا للعملاء في الرحلات المتأثرة". وألغت إيزي جيت حوالي 60 رحلة جوية من وإلى بريطانيا الاثنين من بين ما يقرب من 1645 رحلة مقررة.

كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" عددا قليلا من الرحلات يوم الأحد. ولم يعد الأشخاص، الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في حاجة إلى عزل أنفسهم وفقا للقانون، لكن الشركات تنصحهم بالبقاء في المنزل.