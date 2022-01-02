ارتفاع إصابات كورونا في السعودية والإمارات

ارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية لأكثر من ألف إصابة لأول مرة منذ أغسطس آب، في حين تجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات مستوى 2500.

ولم تذكر الدولتان بيانات مفصلة عن توزيع الأعداد حسب نوع السلالة المتحورة. وأكد كل من البلدين ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أوائل ديسمبر كانون الأول.

وسجلت السعودية، أكبر دول الخليج العربية سكانا إذ يقطنها نحو 30 مليون نسمة، 1024 إصابة بكوفيد-19 يوم الأحد وحالة وفاة واحدة. وكانت الإصابات اليومية قد انخفضت في سبتمبر أيلول لأقل من 100.

وأعلنت الإمارات، المركز التجاري والسياحي بالمنطقة، والتي تشهد الآن ذروة موسم السياحة كما تستضيف معرضا دوليا، تسجيل 2600 إصابة جديدة وثلاث وفيات.

وتجاوزت الإصابات اليومية في الإمارات ألفي حالة يوم 29 ديسمبر كانون الأول بعد انخفاضها دون المئة في أكتوبر تشرين الأول. وقالت الإمارات يوم السبت إنها ستمنع سفر المواطنين غير المطعمين للخارج اعتبارا من العاشر من يناير كانون الثاني، وسيحتاج من تلقوا التطعيم كاملا لجرعة منشطة للسماح لهم بالسفر.

وتشير إحصاءات رويترز إلى أن أحدث أعداد للإصابات اليومية بكوفيد-19 ما زالت أقل من ذروتها، التي بلغت نحو أربعة آلاف في الإمارات في يناير كانون الثاني الماضي، عندما توافد الزوار على البلاد وأكثر من 4700 إصابة في السعودية في يونيو حزيران 2020.