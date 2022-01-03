مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 20 في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية الإثنين أن خمسة جنود قتلوا وأُصيب عشرون آخرون في هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على حافلة نقل عسكرية في المنطقة "50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية".

نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "في حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير- كانون الثاني 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة، من قبل مجموعة من تنظيم" "داعش" الإرهابي، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".