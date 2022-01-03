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إسرائيل

اختراق الموقع الإلكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في ذكرى اغتيال سليماني

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بقلم:  يورونيوز
اختراق موقع صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية.
اختراق موقع صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية.   -   حقوق النشر  نسخ شاشة الموقع/ جيروزالم بوست

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الإثنين أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديدا واضحا للبلاد.

وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسما توضيحيا يشير على ما يبدو إلى الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية في تغريدة على موقع تويتر إنها تعمل على حل المشكلة. وأضافت "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر (لإسرائيل)".

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ولم يتأثر على ما يبدو تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.

المصادر الإضافية • رويترز