شركة إسرائيلية تزود الإمارات بنظام دفاع بقيمة 53 مليون دولار

أعلنت شركة إلبيت الإسرائيلية (Elbit Systems) اليوم أن فرعها التابع لها في الإمارات العربية المتحدة (Elbit Systems Emirates) حصل على عقد بقيمة حوالي 53 مليون دولار لتوريد أنظمة حماية لطائرات إيرباص متعددة الوظائف من طراز A330 MRTT التابعة للقوات الجوية الإماراتية.

وسيتم تنفيذ بنود العقد على فترة خمس سنوات.

بموجب العقد، ستقدم (Elbit Systems Emirates) تكوينًا تكنولوجياً متعدد الحماية لنظام الدفاع الذاتي من طراز J-MUSIC TM مع نظام إنذار جوي مكثف يعمل بالأشعة تحت الحمراء (ديركام "DIRCM")، قائم على الليزر، والذي سيوفر مستويات عالية من الحماية.

وطبقاً للشركة الإسرائيلية، جمعت أنظمة DIRCM التابعة لها حتى الآن أكثر من 350.000 ساعة طيران تشغيلية، وتم تركيبها على متن أكثر من 25 نوعًا من الطائرات.

وقد شهدت الشركة إقبالاً متزايداً على هذا النوع من قدرات الدفاع الذاتي في ظل التهديد المتزايد الذي تواجهه الطائرات من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

وقالت الشركة إنها تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة "سوقًا مهمة وتعتقد أن إبرامها لهذا العقد يسلط الضوء بشكل أكبر على الميزة التكنولوجية ونضج الحلول التي تقدمها الشركة في هذا المجال".

وأعلنت شركة (Elbit Systems) منذ حوالي شهرين، عن تأسيس شركة تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز (Elbit Systems) عملها على برامج الدفاع والأمن الداخلي والبرامج التجارية في جميع أنحاء العالم. وتتوسع أنشطتها لتمتد إلى مجالات الطيران والأنظمة البرية والبحرية والقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والمراقبة والاستطلاع الاستخباراتي وأنظمة الطائرات المسيرة.