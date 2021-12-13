الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم، الإثنين، إن الإمارات وإسرائيل أعلنتا في بيان مشترك عزمهما إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير.

وقال البيان الذي صدر في ختام أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسرائيل للإمارات ولقائه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان "سيعمل هذا الصندوق.. على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".

وذكرت الوكالة أن الجانبين ناقشا "مجموعة متنوعة من القضايا الاقتصادية والبنية التحتية واللوجيستية والمدن الذكية التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال العام الماضي، بما في ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى البحث والتطوير والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمناخ والمياه والطاقة والبيئة والصحة والسياحة".

كما تناول الاجتماع بين ولي العهد محمد بن زايد ونفتالي بينيت الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وتعزيز التعاون المناخي والترابط الإقليمي من خلال التعاون في مجال الاقتصاد والبنية التحتية".