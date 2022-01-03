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تونس

مقتل شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية في تونس

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
جنود من الجيش التونسي بالقرب من بلدة الذهيبة الجنوبية، 12 يوليو / تموز 2020
جنود من الجيش التونسي بالقرب من بلدة الذهيبة الجنوبية، 12 يوليو / تموز 2020   -   حقوق النشر  AFP

أعلنت وزارة الدفاع التونسية الاثنين، مقتل عسكريين اثنين إثر تحطّم مروحية تابعة للجيش في شمال تونس خلال مهمة طيران.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لفرانس برس "سقطت مروحيّة عسكريّة بمنطقة بنزرت الجنوبيّة ظهر اليوم أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عاديّة".

وتابع "أسفر هذا الحادث عن وفاة مساعد قائد الطائرة فيما تمّ نقل قائد الطائرة على... (وجه) السرعة إلى المستشفى الجهوي ببنزرت حيث توفي متأثرا باصابته".

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ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لقي ثلاثة عسكريين تونسيين حتفهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس (جنوب)، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك.