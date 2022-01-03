فيديو: المغرب يبدأ خطة لاستخدام الطاقة النظيفة في تسيير القطارات فائقة السرعة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب أن قطارات "البراق"، فائقة السرعة ستبدأ بالاعتماد على الطاقة النظيفة اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني.

وأوضح المكتب في بيان، أنه يخطط على تفعيل اعتماده على الطاقة النظيفة تدريجيا وذلك بتعويض 25 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة ليرتفع إلى نحو 50 في المئة عام 2023.

ويشارك مكتب السكك الحديدية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي وضعتها المغرب.

ووفقا لموقع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، تم اعتماد الاستراتيجية بين 2009-2013، مستهدفة أربعة قطاعات منها: النقـل والصناعــة والفلاحــة والإنــارة العموميــة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى انتاج 52 بالمئة من الكهرباء عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، أوضح مكتب السكك الحديدية، أن استخدام الطاقة البديلة سيساعد على تقليل انباعاثات الكربون، والتي تقدر بحوالي 120 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وتظهر الدراسات أن السفر عبر القطار يعد أحد أفضل الطرق المباشرة بتخفيض التلوث الهوائي بنسبة تترواح بين 25 إلى 30 بالمئة من الغازات الدفيئة مقارنة بوسائل النقل الأخرى كالمركبات والحافلات وغيرها.