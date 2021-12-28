احتجاجات متواصلة لمحامين أمام المحاكم المغربية تنديدا بفرض "جواز التلقيح"

ينظم محامون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات أمام عدد من محاكم المملكة للتنديد بفرض "جواز التلقيح" وجعله شرطا لدخول المحاكم وعلى "المذكرة الثلاثية" التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد.

وتقضي هذه المذكرة بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين.

ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 20 ديسمبر كانون الأول الحالي، وهو ما أثار حفيظة المحامين وجعلهم ينظمون سلسلة من الاحتجاجات أمام المحاكم على "هذا القرار الذي يضر بالمواطن والعدالة بالأساس".