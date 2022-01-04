إردوغان: سنعمل لأن تصبح تركيا من أفضل 10 اقتصادات في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن الحكومة قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية من خلال حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرًا.

ولفت الرئيس في كلمته خلال اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في مقره بالعاصمة أنقرة، إلى أن الحكومة عازمة أيضًا على إزالة فقاعة التضخم. وأفاد أردوغان أن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا بالقول "حان الوقت لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا". وتابع: "عازمون على ألا نترك مواطنينا تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار".​​​​​​​

وأشار أردوغان إلى أنه يعمل من أجل أن تصبح تركيا من أفضل 10 اقتصادات في العالم.