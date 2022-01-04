إصابات كورونا العالمية تتجاوز 290.28 مليون والوفيات 5 ملايين و795222

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و795222.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.

ألمانيا تسجل 30561 إصابة جديدة بكورونا و356 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و238408 بعد تسجيل 30561 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112579 بعد تسجيل 356 وفاة جديدة.

الهند تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ أوائل سبتمبر

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الثلاثاء تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر- أيلول‭ ‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليون منذ بدء الجائحة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.

الصين تسجل 175 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الثلاثاء تسجيل 175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الإثنين، ارتفاعا من 161 إصابة في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن 108 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 101 قبل يوم.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 54 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 35 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الاثنين 102841 إصابة مؤكدة.

البرازيل تسجل 11850 إصابة جديدة و76 وفاة بكوفيد-19

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 76 وفاة جديدة بكوفيد-19 الإثنين و11850 إصابة بالفيروس.

ويرتفع بذلك مجمل الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 619209 وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى 22 مليونا و305078 .

زيادة إصابات كوفيد في الكونغرس الأمريكي مع تفشي المتحور أوميكرون

قال طبيب مبنى الكونغرس الأمريكي الإثنين إن الكونغرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونجرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر - تشرين الثاني.

وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونغرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة "أوميكرون" حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر - كانون الأول، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب الإثنين.

تأتي هذه الزيادة في الكونغرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى ​​418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.

وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونغرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.

مصر تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة الإثنين، وذلك مقارنة مع 801 إصابة و29 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و 21817 حالة وفاة".

إصابة رئيس موزمبيق وزوجته بكوفيد-19

قال مكتب رئيس موزمبيق الإثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة الرئيس فيليبي نيوسي وزوجته إيزاورا بمرض كوفيد-19 وإنهما دخلا العزل. وأضاف بيان الرئاسة أن نيوسي وزوجته خضعا لاختبارات الفحص السريع ولم تظهر عليهما أعراض للمرض، لكنهما قررا على الفور دخول العزل بانتظار نتائج فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر).

وسجلت موزمبيق أكثر من 2000 وفاة بكوفيد-19 و192 ألف إصابة خلال الجائحة.