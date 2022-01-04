"فلورونا": ماذا نعرف عن الإصابة المزدوجة بالإنفلونزا وكوفيد-19 حتى الآن؟

تم تسجيل الحالة الأولى لمزيج من المرضين (كوفيد-19 والإنفلونزا) الملقب بـ "فلورونا"، في إسرائيل وذكرت تقارير محلية أن المريضة امرأة حامل شابة كانت في المستشفى وظهرت عليها أعراض خفيفة.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية هذه الحالة غير المسبوقة بغية التأكد من أن الجمع بين هذين الفيروسين لا يسبب إصابة أكثر خطورة.

قال أرنون فيزنيتسر، مدير قسم أمراض النساء في مستشفى بيلينسون في مدينة بتاح تكفا: "تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بمجرد وصولها وجاء كلا الاختبارين إيجابيين، حتى بعد أن تحققنا مرة أخرى".

وقال لصحيفة حموديا الإسرائيلية: "المرض الفيروسي هو نفسه المرض ويسبب صعوبة في التنفس لأن كلاهما يهاجم الجهاز التنفسي العلوي".

وذكرت التقارير أن المرأة لم تتلق التطعيم ضد كوفيد-19 والإنفلونزا. وخرجت المرأة يوم الخميس من المستشفى الذي قال إنها في حالة جيدة.

في الوقت الحالي، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن فلورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الأربعاء إنها رصدت زيادة مقلقة في حالات الإصابة بالإنفلونزا.

في الأسبوع الماضي، توفيت امرأة حامل في شهرها التاسع تبلغ من العمر 31 عامًا، بسبب مضاعفات الأنفلونزا عندما كانت حاملاً. ونجا ابنها الذي ولد بعملية قيصرية.

وقالت البروفيسور فيزنيتسر: "في العام الماضي، لم نشهد حالات إصابة بالإنفلونزا بين النساء الحوامل أو النساء أثناء الولادة"، "بينما نشهد اليوم حالات تجمع بين فيروس كورونا والإنفلونزا بدأت في الظهور".

وتشهد إسرائيل، مثل بقية العالم، ارتفاعًا مقلقًا في حالات أوميكرون، المتغيرالجديد لكوفيد-19.

في الأسبوع الماضي، حذر قائد فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في الجيش، من أن نظام الرعاية الصحية "سينهار" مع انتشار أوميكرون، وفقًا لصحيفة هآرتس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأحد إن إسرائيل ستقدم جرعة رابعة من لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وللطاقم الطبي في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في الإصابات بمتحور أوميكرون.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي: "موجة أوميكرون هنا ويجب أن نحمي أنفسنا".