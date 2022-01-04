دونالد ترامب يدعو لإعادة انتخاب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "دعمه المطلق" لإعادة انتخاب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، واصفاً الزعيم القومي المتطرّف، بأنّه "قائد عظيم يحظى باحترام الجميع".

وأشار ترامب في بيان مطوّل إلى أنّ أوربان "يحبّ بلده من صميم قلبه ويسعى لتوفير الأمن لشعبه"، داعياً إلى إعادة انتخاب الزعيم المحافظ المتشدد خلال الانتخابات المقرّرة في نيسان/أبريل 2022 والتي يتوقّع أن تشهد منافسة حادّة غير مسبوقة منذ 15 عاماً.

وإذ شدّد الملياردير الجمهوري على أنّ أوربان قام بـ"عمل رائع" في "حماية المجر، وكبح الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل"، الموضوعات الثلاثة العزيزة جداً على قلب الرئيس السابق، أكّد "دعمه الكامل" له. وقال ترامب في بيانه إنّ أوربان "قائد عظيم يحظى باحترام الجميع".

وسارع المعسكر الديمقراطي بالولايات المتّحدة إلى انتقاد ترامب على هذا الدعم. وقال بن رودس، المستشار السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما، في تغريدة على تويتر إنّ "كل ما يفعله ترامب هو أنّه يقول بصوت عالٍ ما قَبِله الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة: إنه يفضّل الاستبداد على الديمقراطية الليبرالية".

وخلافاً للعديد من القادة الأوروبيين الذي انتقدوا بشدّة رئيس الوزراء المجري على مواقفه المعادية للمهاجرين والمثليين ورفضوا بالتالي استقباله في دولهم، لم يتوانَ ترامب، حين كان لا يزال في السلطة، عن استقبال أوربان في البيت الأبيض.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد أعرب عن أسفه لفقدان "الدعم الدولي الكبير" عندما لم يعد ترامب سيّداً للبيت الأبيض.