فيديو: حتى الدجاج لم يسلم..غارة جوية تستهدف مزرعة دواجن في إدلب

استهدفت غارة جوية، مزرعة دواجن في محافظة إدلب السورية مسسبة أضرارا فادحة، يوم الاثنين وفقا لفيديو نشره الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء".

وقال نشطاء الثلاثاء، إن الضربة الجوية التي بدأت يوم الإثنين، دمرت مزرعة في كفر تخاريم، وقضت على معظم الدواجن بها.

تقع المزرعة، التي تعرضت للهجوم في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، والتي تعتبر أجزاء منها آخر معقل للقوات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويعيش حوالي 3 ملايين سوري في المحافظة والتي نزح كثيرون خلال الحرب المستمرة منذ 11 عامًا.