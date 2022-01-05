توأمان أميركيان يولدان في يومين وشهرين وسنتين مختلفين

شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية ولادة توأمين منذ أيام، وكان الفارق الزمني بينهما 15 دقيقة فقط، غير أن كلّ واحد بينهما ولد في يومين وشهرين وسنتين مختلفين.

وجاء ألفريدو أنطونيو تروخيو إلى الدنيا ليلة رأس السنة، أي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، تحديداً في الساعة 11:45 مساء بالتوقيت المحلي، بينما ولدت شقيقته أيلين يولندا تروخيو في الثانية عشرة ليلاً، في 1 كانون الثاني/يناير 2022.

وتعتبر أيلين يولندا أول مولود في الولايات المتحدة هذا العام، بحسب ما قاله مركز الولادة "ناتيفيداد" في مونتيري (كاليفورنيا) في بيان.

وبلغ وزن أيلين 2.26 كيلوغراماً بينما بلغ وزن ألفريدو 2.72 كيلوغراماً، بحسب ما أعلنه المستشفى، الذي أضاف في بيان أن ولادة التوأمين في يومين مختلفين وشهرين مختلفين وسنتين مختلفتين يجعل من هذه الولادة نادرة جداً.

وذكر البيان أن احتمال ولادة توأمين في يومين مختلفين يبلغ 1 على مليونين.

وقالت فاطمة ماريغال، الأم، إنها لا تقدر أن تصدق أنّ طفليها التوأمين لديهما عيد ميلاد مختلف مضيفة أنها تفاجأت ولكن فرحت بوصول أيلين في منتصف اللليل.