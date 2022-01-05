فيديو: الشرطة النيجيرية تحرر حوالى 100 رهينة في شمال غرب البلاد

قالت الشرطة المحلية في بيان الثلاثاء إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 97 شخصا خطفوا في الأشهر الأخيرة، على أيدي عصابات إجرامية تنشط في شمال غرب نيجيريا.

وتنشط عصابات إجرامية في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات، تُعرف محليًا ب"قطاع الطرق" الذين يهاجمون القرى ويكثفون عمليات الخطف للحصول على فدية. ونفذت قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة عدة عمليات ضد معسكرات العصابات.

وأثناء إحدى هذه العمليات أنقذ "عناصر الشرطة بالتعاون مع قطاع طرق تائبين...68 مخطوفا في الغابة"، بحسب رئيس شرطة ولاية زمفارا أيوبا القانة، والذي بين أن "هؤلاء خطفوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر" وبينهم عشرة أطفال والعديد من الحوامل.

وأضافت الشرطة في بيان قائلة: "الاثنين 3 كانون الثاني/يناير هاجم عناصر من الشرطة...غابة كونشين كالغو في منطقة تسافي وحرروا 29 مخطوفا". وذكر البيان أن هؤلاء الرهائن هم 25 امرأة و4 أطفال خطفوا قبل ثلاثة أشهر، بعد الهجوم على ثلاث قرى مختلفة في المنطقة.

وقال البيان إن "جميع الضحايا الذين تم إنقاذهم يتلقون حاليا العلاج الطبي من الفرق الطبية". وفي الأشهر الأخيرة عمد قطاع الطرق إلى تنفيذ المزيد من عمليات خطف مسافرين على المحاور الرئيسية، ويستهدفون بشكل خاص المدارس لخطف طلاب.

وللافلات من السلطات يقيم قطاع الطرق معسكرات في غابة روغو بين ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا والنيجر. ولم تنجح العمليات العسكرية وقرارات العفو، التي اقترحتها السلطات وقطع شبكات الهواتف المحمولة في وضع حد للعنف.