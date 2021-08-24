وفاة 6 طلاب من بين 136 اختطفوا من مدرسة إسلامية في نيجيريا

قال مدير مدرسة لرويترز يوم الاثنين إن ستة من أصل 136 طالبا اختطفوا من مدرسة إسلامية في ولاية نيجر بشمال وسط نيجيريا توفوا بسبب المرض.

وطالب الخاطفون بفدية لإطلاق سراح الطلاب الذين تم اختطافهم في مايو أيار بعد أن هاجمت عصابة مسلحة على دراجات نارية المدرسة الواقعة في بلدة تيجينا.

وأشارت أصابع الاتهام إلى مسؤولية عصابات إجرامية عن سلسلة هجمات على مدارس داخلية في شمال نيجيريا جرى خلالها اختطاف أكثر من ألف طالب منذ ديسمبر كانون الأول. وتنفذ العصابات عمليات الخطف سعيا للحصول على أموال فدية.

وقال مدير المدرسة أبو بكر جربا الحسن إن الخاطفين اتصلوا ليقولوا إن الأطفال توفوا بسبب المرض وشددوا على تلبية طلب الفدية.

وأطلق خاطفون يوم الأحد سراح 15 طالبا آخرين تم اختطافهم الشهر الماضي من مدرسة مسيحية في شمال غرب نيجيريا بعد أن دفع الآباء فدية لم يكشف عنها لإطلاق سراحهم.