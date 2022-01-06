الشرطة الهندية تعتقل شخصا يُشتبه في تصميمه تطبيقا يستهدف المسلمات

قالت الشرطة الهندية يوم الخميس إنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 20 عاما تشتبه في أنه هو الذي صمم تطبيقا إلكترونيا ينشر صورا لمسلمات في "مزاد" افتراضي على الإنترنت مع اتساع نطاق التحقيق في إساءات مجتمعية.

كان تطبيق مفتوح المصدر على منصة "جيت هاب"، يُطلق عليه اسم "بولي باي"، وهو مصطلح يستخدم كوصف مهين للمسلمات، قام بمشاركة صور لعشرات النساء المسلمات دون موافقتهن قبل حذفه.

وقال جي.بي.إس مالهورتا المسؤول بالشرطة في العاصمة نيودلهي إن فريقه اعتقل طالب هندسة في العشرين من عمره من جورهات في ولاية آسام بشرق الهند بعد تحقيق شارك فيه فريق الرد السريع الإلكتروني.

وأضاف مالهورتا "إنه الشخص الذي صمم تطبيق بولي باي على جيت هاب. ووضع كذلك وَسْم بولي باي على توتير".

من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة في مدينة مومباي بغرب البلاد، التي تحقق أيضا في القضية، ثلاثة أشخاص هذا الأسبوع، بينهم شابان من طلاب الهندسة يبلغان من العمر 21 عاما وفتاة في الثامنة عشرة من عمرها.

وقالت شرطة مومباي إنها تحقق فيما إذا كان التطبيق، الذي لم يشتمل على أي مزايدة فعلية على البشر، جزءا من مخطط أكبر.

ومن ضمن المستهدفات صحفيات منهن عصمت أرى التي قدمت شكوى للشرطة، ثم نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت فيها أن هذا التطبيق "يهدف بوضوح إلى الإساءة للمسلمات".

وقالت أرى: "بعد اعتقال اليوم الذي نفذته شرطة مومباي يحدوني الأمل في القبض على من يقفون وراء هذا الاعتداء الفج على النساء المسلمات، ومنهن صحفيات مثلي، وأن يعاقبوا في نهاية الأمر". ويمثل المسلمون نحو 14% من سكان الهند البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة.