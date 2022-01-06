شركات الطيران تضطر إلى تنظيم رحلات شبه خالية من الركاب بسبب هذه اللوائح الأوروبية

تسبب متحور أوميكرون في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في أوروبا، ويسود القلق في أوروبا من تأثير بعض اللوائح التنظيمية التي تفرضها المطارات الأوروبية على رحلات الطيران، وبخاصة ما يتعلق بشروط الإقلاع و الهبوط، والتي ترتبط أساسا بتأمين حيزات زمنية محددة.

ولتجنب فقدان حقوقها في فترات الهبوط والإقلاع على اعتبار أن شركات الطيران ملزمة بإقلاع طائراتها وفقًا لقواعد أوروبية معينة، تقوم شركات الطيران بتشغيل رحلات بدون ركاب، في الوقت الذي تنخفض الحجوزات هذا الشتاء بسبب تداعيات الوباء ومتحوراته.

لوفتهانزا تضطر إلى تسيير 18000 رحلة إضافية

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية العملاقة أنها ستضطر إلى تسيير 18000 رحلة إضافية "غير ضرورية" أي بعدد ركاب قليل خلال فصل الشتاء للاحتفاظ بمواقيت الهبوط. وأعلنت المجموعة بالفعل عن إلغاء 33 ألف رحلة جوية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

لوفتهانزا تشغل 18 ألف رحلة طيران إضافية زائدة عن الحاجة خلال فترة الشتاء

وحسب تصريحات نقلتها رويترز، قال رئيس مجلس إدارة الشركة التي تعتبر أكبر شركة طيران ألمانية، كارستن سبور، إن لوفتهانزا تخطط لإلغاء 33 ألف رحلة طيران من جدولها الشتوي بسبب انتشار نوع أوميكرون من فيروس كورونا. وقال: “من منتصف يناير وحتى فبراير، نتوقع انخفاضًا حادًا في الحجوزات”، مضيفًا أن 33 ألف رحلة ملغاة تتوافق مع حوالي 10% من جدول رحلات الشتاء”. وشدد على أنه “يتعين علينا تشغيل 18 ألف رحلة طيران إضافية زائدة عن الحاجة خلال فترة الشتاء فقط لتأمين حيزات الإقلاع والهبوط الزمنية ”.

ولفت إلى أن هذا الانخفاض يتضح في الحجوزات بشكل خاص في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا، وجميع البلدان المتأثرة بشكل خاص باستئناف الوباء.

ماذا تقول اللوائح الأوروبية؟

يشار إلى أن القواعد الأوروبية، التي تجبر شركات الطيران على استخدام 80 % من تعاقداتها للاحتفاظ بها في العام التالي، منذ بداية الوباء، قد تم تخفيفها.

وحددت المفوضية الأوروبية معدل استخدامها عند 50% لفصل الشتاء 2021-2022، وفي منتصف ديسمبر اعتمدت معدل 64% لجدول الرحلة التالي خلال فترة الصيف (من 28 مارس إلى 29 أكتوبر 2022).

تطلب شركات الطيران الكبرى من المفوضية الأوروبية بعض المرونة لهذا الشتاء. وقال مصدر ليورونيوز "علينا تغيير القواعد من الآن فصاعدا، لأن فترة الشتاء تستمر ثلاثة أشهر فقط ولا يمكننا إلغاء رحلات جديدة".

خطوط بروكسل الجوية 3000 طائرة تقلع وتهبط شبه فارغة

دعت بلجيكا المفوضية الأوروبية إلى خفض عتبة استخدام الخانات الزمنية المتعلقة بالطائرات بشكل أكبر وتوفير المزيد من المرونة لشركات الطيران لتنظيم رحلاتها. سجلت خطوط بروكسل 3000 رحلة شبه خالية من الركاب هذا الموسم. ولذلك، طلبت الحكومة البلجيكية من المفوضية الأوروبية إعادة النظر في القواعد الخاصة بهذه الخانات الزمنية التي تفرضها المطارات لضمان إقلاع الطائرات وهبوطها تباعا. أرسل وزير التنقل الفيدرالي ، جورج جيلكينيت ، رسالة إلى المفوضة الأوروبية للنقل، أدينا فاليان معتبرا أن هذه "القواعد غير مفهومة من وجهة نظر اقتصادية وبيئية" ودعا إلى "خفض عتبة استخدام الخانات الزمنية بشكل أكبر وتوفير المزيد من المرونة لشركات الطيران لتنظيم رحلاتها".