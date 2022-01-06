آلاف المتظاهرين في شوارع السودان مجددا والعسكر يعطلون خدمات الاتصال والإنترنت

خرج الاف السودانيين الى الشوارع مجددا الخميس للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السلطة منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن البرهان على شركائه المدنيين قبل أكثر من شهرين، بحسب ما قال شهود.

وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا رغم اجراءات أمنية مكثقة، نحو القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.

وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت على موقع تويتر يوم الخميس إن خدمات الاتصال والإنترنت في السودان تعطلت فيما يبدو قبل احتجاجات مزمعة.

وقد قطعت السلطة العسكرية في البلاد خدمات الاتصال قبيل بدء مسيرات منددة بالانقلاب العسكري دعت إليها تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم وطلبت من المتظاهرين التوجه إلى القصر الرئاسي.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير دعت في بيان لها كل شرفاء الشعب إلى المشاركة في مواكب مليونية على حد وصفه، لمقاومة الانقلاب العسكري على التحول المدني في السودان.

وحذر البيان العسكر من مواجهة المسيرات السلمية بالقمع والعنف لأنها لن تكسر شوكة المد الثوري السلمي المتصاعد حسب بيان قوى الحرية والتغيير.