واقعة انتحار بسنت.. الحبس الاحتياطي لشابين تسببا بوفاة فتاة في مصر بسبب صور مفبركة

قررت النيابة العامة المصرية الخميس، حبس شابين احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بابتزاز فتاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما دفعها إلى الانتحار وفجر موجة غضب عارمة في مصر.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر انتحرت الفتاة بسنت خالد، وهي طالبة في السابعة عشر من عمرها تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية (شمال مصر) بابتلاع قرص سام بعد أن علم والدها بأمر فيديو مفبرك على ما يبدو من قبل شابين أرادا ابتزازها بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما، وفق مسؤول في النيابة العامة طلب عدم ذكر اسمه.

ولكن قصة انتحار بسنت خالد لم تعرف إلا خلال الأيام الأربعة الأخيرة بعد أن انتشر على وسائل الاجتماعي وسم "حق بسنت لازم يرجع" مصحوبا بتعليقات غاضبة ومطالبات بمحاسبة الشابين اللذين تسببا، وفقا للمدونين، في انتحارها.

وفي تعليق لقناة "أون تي في المصرية"، قال خالد شلبي، والد الفتاه التي كانت طالبة في مدرسة ثانوية، أنه عرف بانتشار الصور في القرية ثم "شاهدها على الانترنت"، مؤكدا أن "الصور مركبة".

وتابع "هذه ابنتي وأنا أعرفها جيدا وأعرف أخلاقها"، معتبررا أنه "تم تركيب الصور على جسم شخص آخر".

ونشرت وسائل الإعلام صورة ضوئية لرسالة مكتوبة بخط اليد تركتها بسنت لوالدتها قبل انتحارها وكتبت فيها "ماما ياريت تصدقيني، أنا مش البنت دي، دي صور مفبركة، أنا ما استهالش اللي بيحصلي ده".

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن شقيقة الفتاة، أن الصور المفبركة "انتشرت على موبايلات شبان القرية فانهارت بسنت".

وتحت وسم #حق_بسنت_لازم_يرجع، علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على حادثة انتحار بسنت في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قائلة "حبيبتي بسنت، ان شاء الله ربنا يغفرلك عشان الظلم اللي اتعرضتي له ويسامحك علي طريقتك في الهروب من قسوه المجتمع (المتدين بطبعه) اللي نسبه كبيره منه فيهم العبر بس بيحبوا يحاسبوا وينصبوا نفسهم آلهه، اما المجرمين فهتتجابوا وياريت تتعدموا ونخلص منكم ومن امثالكم #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع".

"التريند رقم واحد"

وأصدرت النيابة العامة صباح الخميس قرارا بحبس الشابين المتهمين بنشر صور بسنت خالد أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامات بـ"الابتزاز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل الحق الضرر بآخرين والتسبب في وفاة قاصر".

كما ألقت الشرطة القبض صباح الخميس على أحد مدرسي بسنت خالد وأحالته إلى النيابة العامة لاتهامه بالتنمر على الفتاة إذ قال لها، بحسب ما أكدت أسرتها، خلال درس أمام زميلاتها، "لقد أصبحت التريند رقم واحد" على الإنترنت.

وحول الواقعة ورأي الدين، قال الأزهر في بيان أصدره إن "مراعاة مشاعر الناس، وحفظ سمعتهم في مجتمعاتهم من الحقوق التي كفلها الإسلام لهم، وتوعد من انتهكها بسوء العاقبة وعظيم الجزاء، مشيرا إلى أن تصنيف واتهام الناس بالباطل والكذب يندرج ضمن المعاصي الكبرى، والجرائم الدنيئة التي لا تنحصر أضرارها على مستوى الأفراد والمجتمعات فقط بل تدلُّ على خبث من اتصفوا بها".