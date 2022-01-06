شاهد: عاصفة ثلجية تضرب طوكيو وتكسو الشوارع باللون الأبيض

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن 10 سنتيمترات من الثلوج يمكن أن تتساقط خلال 12 ساعة المقبلة، خلال بث إنذارها الأول منذ العام 2018 معلنةً تساقط ثلوج كثيف في منطقة طوكيو. وكست الثلوج الشوارع والمباني في طوكيو يوم الخميس، في حدث نادر خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من مئة رحلة طيران داخلية.
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