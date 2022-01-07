شاهد: كيف استعادت عائلة بريطانية كلبها المسروق بعد ثماني سنوات من اختفائه

سُرق كاسي من حديقة أصحابه وبعد 8 سنوات عاد إلى عائلته بفضل شريحة إلكترونية ومحقق للحيوانات الأليفة الضائعة.

وتقول ستيوارت وايلي: "تلقيت مكالمة هاتفية من سيدة في مركز بيطري في تشيتشيستر، عرّفت على نفسها ثم سألتني إن كنت أملك كلبا من فصيلة كوكر الإسبانية باللون البني، وقلت نعم منذ 8 سنوات."

وتضيف وايلي: "إنه لأمر رائع أن يعود كاسي بعد ثماني سنوات."

وكانت عائلة وايلى قد استعانت بخدمات المحقق المختص بالحيوانات الأليفة الضائعة كولين بوتشر.

ويقول المحقق: "عندما تواصلت معنا السيدة من المركز البيطري بدأنا بالبحث عن أماكن تعمل على تربية وبيع الكلاب بشكل غير قانوني في المنطقة، وتعرفنا على الزوجين المطلوبين بسرعة فائقة."