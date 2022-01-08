بدون تعليق: الإثيوبيون يحتفلون بعيد الميلاد الأرثوذكسي في مدينة لاليبيلا المقدسة

تدفق الحجاج الإثيوبيون من جميع أنحاء البلاد إلى مدينة لاليبيلا المقدسة للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي. وقرر العديد من الحجاج السفر إلى مدينة لاليبيلا بعد تحريرها من قوات جبهة تحرير تيغراي. سيطرت القوات الحكومية الإثيوبية على لاليبيلا، التي تضم 11 كنيسة قديمة محفورة في الصخر، قبل ثلاثة أسابيع ، وطردت قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية التي كانت تسيطر على المدينة منذ أغسطس- أب الماضي.

لاليبيلا هي واحدة من أقدس المدن في إثيوبيا ومركزا للحج. ومعظم سكانها من المسيحيين الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.

تعد إثيوبيا واحدة من أقدم الدول التي اعتنقت المسيحية في النصف الأول من القرن الرابع. ويعود تاريخ بناء كنائسها إلى القرن السابع حتى القرن الثالث عشر.